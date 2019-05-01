Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2
Швейцарская компания Flyability, занимающаяся разработкой и производством инспекционных дронов для обследования промышленных и строительных объектов, анонсировала новую версию беспилотного летательного аппарата для проведения обследований и инспекций в условиях ограниченного пространства под названием Elios 2.
Первый серийный беспилотник компании Elios опирался на решётку для пассивной защиты винтов от столкновений. В Elios 2 дизайн пассивной механической защиты был переосмыслен благодаря использованию семи датчиков для стабилизации полёта без использования GPS, что необходимо при работе в помещении.
«На сегодняшний день более 550 беспилотных летательных аппаратов Elios используется на более чем 350 объектах в целях инспектирования критически важной инфраструктуры различных отраслей промышленности, таких как производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых, нефтегазовая и химическая промышленность, и даже для обследования радиоактивных зон атомных станций», — сообщил Патрик Тево (Patrick Th?voz), генеральный директор Flyability.
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Наука и техника
01.05.2019 11:14