Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2

Швейцарская компания Flyability, занимающаяся разработкой и производством инспекционных дронов для обследования промышленных и строительных объектов, анонсировала новую версию беспилотного летательного аппарата для проведения обследований и инспекций в условиях ограниченного пространства под названием Elios 2.

Первый серийный беспилотник компании Elios опирался на решётку для пассивной защиты винтов от столкновений. В Elios 2 дизайн пассивной механической защиты был переосмыслен благодаря использованию семи датчиков для стабилизации полёта без использования GPS , что необходимо при работе в помещении.

«На сегодняшний день более 550 беспилотных летательных аппаратов Elios используется на более чем 350 объектах в целях инспектирования критически важной инфраструктуры различных отраслей промышленности, таких как производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых, нефтегазовая и химическая промышленность, и даже для обследования радиоактивных зон атомных станций», — сообщил Патрик Тево (Patrick Th?voz), генеральный директор Flyability.



