Израиль запустит еще один лунный аппарат

Израиль запустит еще один лунный аппарат

Первый израильский лунный аппарат «Берешит» разрабатывался SpaceIL изначально для конкурса Lunar XPrize, однако тот завершился без победителей. Организация решила все же запустить зонд и смогла собрать необходимые для запуска средства. «Берешит» успешно долетел до Луны, однако в ходе приземления произошел сбой, из-за чего аппарат не смог совершить мягкую посадку и разбился о лунную поверхность.

Как сообщил 13 апреля Моррис Кан (Morris Kahn), израильский миллиардер и основатель SpaceIL, команда, осуществлявшая разработку «Берешита», попробует создать новый лунный посадочный аппарат. Когда планируется произвести запуск будущего зонда, на данный момент неизвестно.

The dream goes on! Morris Kahn just announced the launching of Beresheet 2.0 #Beresheet2.0 #IsraeltotheMoon pic.twitter.com/fHlo3jeQ4W

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 13 апреля 2019 г.

Если бы «Берешит» смог успешно приземлиться на Луну, то Израиль стал бы четвертой страной, осуществившей мягкую посадку аппарата на лунную поверхность: после США, СССР и Китая. Кроме того, в случае успеха зонд мог бы стать первым подобным аппаратом, созданным на частные средства.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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