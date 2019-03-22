Европейская ракета "Вега" с украинским двигателем успешно вывела на орбиту итальянский спутник

Запуск произвели сегодня ночью из космодрома в Южной Америке.

Европейская ракета
Фото: global.jaxa.jp

Европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем успешно вывела на солнечно-синхронную земную орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) PRISMA. Об этом сообщает пресс-служба ГП "КБ Южное".

Запуск произвели 22 марта в 03:50 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка), это уже 14-й запуск по программе Vega и первый в 2019 году.

Космический аппарат PRISMA массой 879 кг - малый спутник итальянского космического агентства (ASI). Основная задача спутника – продемонстрировать работу нового мощного электрооптического инструмента. Он совмещает в себе гиперспектральный прибор и черно-белую камеру. Гиперспектральный прибор будет вести наблюдения в 239 спектральных диапазонах, от видимого и ближнего инфракрасного (VNIR) до коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR). PRISMA поможет в мониторинге сельскохозяйственных и водных ресурсов, экологической обстановки. Ожидаемый срок работы спутника – 5 лет.

Ракета-носитель Vega разработана Европейским космическим агентством совместно с Итальянским космическим агентством. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Успешный пробный пуск Vega осуществлен в феврале 2012 года. С мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН. В интересах заказчиков на орбиту выведено около 30 спутников.


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