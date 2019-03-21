Фото дня: астероид Бенну крупным планом

Фото дня: астероид Бенну крупным планом

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новые высококачественные фотографии астероида Бенну.

Названный объект — это относительно небольшое тело, входящее в группу Аполлонов. Средний диаметр астероида составляет 510 метров или немного более.

Для исследования Бенну в 2016 году был запущен аппарат OSIRIS-REx, или Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security — Regolith Explorer. Главная цель этой миссии — забор образцов пород с астероида и их доставка на Землю.

Фото дня: астероид Бенну крупным планом

Опубликованные снимки были получены бортовыми камерами OSIRIS-REx, когда зонд находился на удалении приблизительно 1,8 километра от космического тела. На фотографиях прекрасно видна структура поверхности Бенну и многочисленные каменистые образования.

Фото дня: астероид Бенну крупным планом

Возвращение OSIRIS-REx на Землю запланировано на сентябрь 2023 года. Если забор пород пройдёт успешно, исследователи получат в своё распоряжение до 2 килограммов образцов. Эти материалы будут тщательно изучены в лабораторных условиях.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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