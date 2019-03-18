Илон Маск продемонстрировал огневые испытания теплоизоляции SpaceX Starship

После успешного тестового запуска в начале марта беспилотного космического корабля Crew Dragon, его стыковки с Международной космической станцией (МКС) и возвращения обратно на Землю компания SpaceX вплотную занялась своим другим крупным проектом: межпланетным космическим кораблём Starship.

В ближайшее время, как ожидается, компания приступит к тестовым полётам прототипа Starship на высоту до 5 км для отработки взлёта и посадки комического корабля. Но до этого Илон Маск опубликовал в Твиттере короткий видеоролик, предоставив возможность всем интересующимся межпланетным проектом взглянуть на шестиугольные плитки теплозащитного экрана, которые в конечном итоге защитят корабль от значительных подъёмов температуры.

Маск пояснил, что самые сильно нагревшиеся в ходе теста части теплового щита, светящиеся белым цветом, достигли максимальной температуры около 1650 кельвинов (около 1377 °С). По словам гендиректора SpaceX, этого покрытия достаточно, чтобы выдерживать экстремальные температуры при преодолении плотных слоёв атмосферы Земли в ходе спуска корабля на Землю, хотя данный показатель немного меньше температуры, которую могли выдерживать без последствий космические челноки Space Shuttle NASA (около 1500 °С).

Самые сильно нагревающиеся секции теплового щита будут иметь систему «транспирационного охлаждения» с внешними микроскопическими порами, которые позволяют хладагенту (воде или метану) вытекать и охлаждать внешнюю поверхность. Это поможет свести к минимуму повреждение теплового щита и обеспечит возможность быстрого возвращения Starship в строй вскоре после завершения полёта. Для этого будет достаточно просто заправить резервуар теплового щита.

«Транспирационное охлаждение будет добавляться везде, где мы видим эрозию щита, — написал Маск. — Starship должен быть готов к полёту снова сразу после приземления. Нулевой ремонт».



