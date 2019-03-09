Фото дня: Ультима Туле из пояса Койпера в формате 3D

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило объёмное изображение объекта Ультима Туле из пояса Койпера.

С названным телом, напомним, в первый день текущего года сблизилась автоматическая станция «Новые горизонты» (New Horizons), которая изначально была запущена с целью изучения Плутона и его спутника Харона. После выполнения основной научной программы аппарат отправился к объекту 2014 MU69, который также известен под именем Ультима Туле.

Опубликованное ниже стереоскопическое изображение получено путём объединения обработанных снимков, снятых под разными углами инструментом LORRI на борту New Horizons. Прибор LORRI, или Long Range Reconnaissance Imager, представляет собой камеру для детальной съёмки и съёмки с большого расстояния.

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Для восприятия 3D-эффекта достаточно воспользоваться красно-синими очками. Объект Ультима Туле внешне похож на снеговика, состоящего из двух сферических частей, одна из которых меньше другой.

Кстати, более крупная сфера получила название Ультима: она имеет в поперечнике примерно 19 км. Диаметр второго «шара» — Туле — составляет около 14 км.



