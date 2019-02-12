Маск назвал цену билета на Марс

"$100 тысяч в обе стороны".

Маск назвал цену билета на Марс
Илон Маск
Фото: ТСН

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск спрогнозировал стоимость полета на Марс.

Илон Маск отметил, что в один прекрасный день, когда путешествия на Марс станут реальностью и перелеты на Красную планету начнут выполняться на регулярной основе, билеты в обе стороны будут продаваться по цене ниже $500 тыс., добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. По словам Маска, это достаточно доступная цена, которую люди в развитых странах при желании вполне смогут заплатить.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.

— Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2019 г.

Год назад Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой. Тогда Маск сообщил, что Space X работает над аппаратом BFR (Big Fucking Rocket), который будет запущен в 2019 году и в дальнейшем сможет доставлять людей на Марс. При этом он подчеркнул, что колонизация Марса потребует "огромных предпринимательских ресурсов".

Летом 2017 Маск заявлял, что при современных технологиях билет на Красную планету будет стоить около $10 миллиардов. Первые туристические полеты на Марс могут быть доступны человечеству уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что суд признал банкротом компанию Mars One Ventures AG, которая планировала основать колонию на Марсе.


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