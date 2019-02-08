На орбите соседней звезды обнаружена органика: секрет космического льда

Недавно открытая звезда получила название V883 Ori. Ее особенность заключается в том, что звезда постепенно увеличивается в размерах, растапливая «снежную линию» — область вокруг светила, состоящая из космического льда. Оказалось, что внутри этого льда находится спрятанный сюрприз — органика!

Обычно линия снега находится слишком близко к звезде, и ее свечение мешает подробно рассмотреть подобные образования. Однако на этот раз ее расположение удивительно удачно, и земные телескопы — в частности Большой миллиметровый / субмиллиметровый массив Атакама (он же ALMA) — могут изучать лед без каких-либо затруднений.

Благодаря этому, ученые смогли обнаружить в космосе обилие органических молекул: метанол, ацетальдегид, метилформиат, ацетонитрил и ацетон. Примечательно, что ацетон появился в этом списке впервые — раньше астрономы не находили его в отложениях космического льда. «Поскольку скалистые и ледяные планеты состоят из твердых материалов, химический состав частиц протопланетных дисков имеет огромное значение», утверждает Юри Айкава, соавтор исследования из Токийского университета.

Интерес к космической органике у астрономов весьма очевиден: эти молекулы могут не только рассказать нам о тайнах далекого космоса, но также пролить свет на происхождение земной жизни. Таких соединений во Вселенной много, но обычно их очень тяжело обнаружить и тем более исследовать. Уникальность ледяного пояса V883 Ori состоит в том, что он в 10 раз дальше от звезды, чем должен быть.



