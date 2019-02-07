Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны

Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны

Китайская космическая миссия Chang’e-4 вошла в историю тем, что луноход впервые высадился на «темной» стороне луны и наконец получил возможность исследовать этот загадочный регион. Пока ровер Yuta-2 исследует поверхность, его орбитальные спутники посылают на землю уникальные фотографии лунных пейзажей.

Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны

Данное фото было сделано Longjiang-2 — это маленький аппарат шириной всего 50 см и весом примерно 45 кг. Предполагалось, что он будет работать в тандеме с другим таким же спутником, однако тот оказался поврежден и в настоящее время неактивен. Задачей этих крошечных космических роботов является испытание радиоастрономических и интерферометрических методов исследования лунной среды во время вращения на орбите. Проще говоря, спутник изучает то, как свет, ЭМ- и радиоволны искажаются в космосе, пока ровер трудится на поверхности.

Кстати, Yuta-2 уже обнаружил некоторые особенности, которые отличаются от результатов исследования команды «Аполлона». «Согласно измерениям Chang'e-4, температура мелкого слоя лунного грунта на дальнем конце Луны ниже, чем данные, полученные миссией США «Аполлон» на ближней стороне Луны», сообщают китайские астрономы в пресс-релизе. Они отмечают, что скорее всего это связано с различием состава лунного грунта на светлой и темной стороне, но это пока лишь гипотеза — для более точных выводов необходим тщательный анализ.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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