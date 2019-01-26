Фото дня: самое качественное изображение объекта Ультима Туле из пояса Койпера

Лаборатория прикладной физики при университете Джонса Хопкинса (Мэриленд, США) представила самый качественный на сегодняшний день снимок объекта Ультима Туле (Ultima Thule) из пояса Койпера.

Фотография сделана станцией «Новые горизонты» (New Horizons) в первый день нынешнего года, однако на Землю изображение было передано лишь во время сеанса связи 18–19 января.

Опубликованный снимок получен в тот момент, когда аппарат New Horizons находился на удалении приблизительно 6700 километров от объекта Ультима Туле. При получении изображения использовался инструмент MVIC, который работает в видимом и инфракрасном диапазонах длин волн. Разрешение составляет 135 метров на пиксель.

На фотографии довольно хорошо видна структура поверхности космического тела. В частности, можно заметить впадины и загадочные светлые пятна. Пока не совсем ясно, как именно сформировались эти образования.

В настоящее время межпланетная станция «Новые горизонты» находится на расстоянии около 6,64 млрд километров от Земли. Аппарат удаляется от нас со скоростью примерно 50 700 километров в час. Бортовые системы зонда функционируют нормально.



