Астрономы выяснили, когда Солнце превратится в кристалл

Астрономы выяснили, когда Солнце превратится в кристалл

Белый карлик, строго говоря, уже не совсем звезда. Термоядерные реакции на нем не идут — гореть нечему. Это небольшое, очень сильно раскаленное тело, медленно остывающее в космосе. Потратить тепло там можно только на излучение и этот процесс у типичного белого карлика идет неторопливо — миллиарды лет. А поскольку его скорость точно рассчитывается, нынешнюю светимость можно использовать для определения его возраста и возраста близлежащих звезд — предполагается, что они образовались более-менее одновременно.

Международной группе ученых, возглавляемой Пьером-Эммануэлем Трембле (Pier-Emmanuel Tremblay) из Университета Уорика, удалось обнаружить статистические аномалии количества белых карликов определенной светимости, очевидно связанные с идущими в их недрах неспешными процессами.

Исходным материалом послужили наблюдения спутника Gaia Европейского космического агентства. Астрономы отобрали 15000 белых карликов в радиусе 100 парсек (около 326 св. лет) от Земли и проанализировали данные о яркости и цвете звезд.

Выяснилось, что в проанализированной выборке присутствует заметное количество белых карликов, возраст которых, вычисленный по светимости, отличается от того, что должен быть. С другой стороны, наблюдаемая картина в целом совпадает с моделями, предсказывающими значительное выделение тепла при гравитационной дифференциации недр и их последующей кристаллизации. Давление внутри бывших звезд таково, что опустившиеся в их центральные зоны кислород и углерод кристаллизуются. В точности неизвестно, на что похож результат, но сопутствующее выделение тепла разогревает звезду, увеличивая ее яркость и, таким образом, «омоложивая» ее на пару миллиардов лет, если не больше.

Теоретики предсказали эту картину довольно давно, но это первый научный результат, который можно понимать, как прямое наблюдение кристаллизации белых карликов, экспериментально подтверждающее теоретические расчеты.

И теперь мы знаем судьбу нашего Солнца. Через десять миллиардов лет оно превратится в углеродно-кислородный кристалл. Жаль, что мы до этого не доживем.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Nature. А мы не так давно писали о тех алмазах, которые образуются на Земле.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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