Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в преддверии Нового года представило подборку великолепных фотографий, полученных с борта космической рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra X-ray Observatory).

«Чандра» была запущена около двадцати лет назад — летом 1999-го. Срок службы аппарата изначально оценивался в пять лет, однако в 2001 году было принято решение продлить миссию на 10 лет.

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

В октябре нынешнего года обсерватория неожиданно перешла в безопасный режим работы. Выяснилось, что проблема возникла с одним из гироскопов. Специалисты решили перевести этот узел в резерв, после чего аппарат возобновил научные наблюдения.

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

На представленных изображениях запечатлены объекты разного типа. Так, на первом снимке зафиксирован остаток сверхновой E0102-72.3 в Малом Магеллановом Облаке. Фотография дополнена данными от телескопа «Хаббл» и Очень Большого Телескопа (VLT).

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

На втором изображении запечатлён объект Abell 370 — скопление галактик на расстоянии около 4 млрд световых лет в созвездии Кита.

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

Туманность Лагуна показана на третьем снимке: это гигантское межзвёздное облако и область H II в созвездии Стрельца. А на четвёртой фотографии красуется туманность Ориона — ближайшая к Земле область активного звёздообразования.

Фото дня: праздничное ассорти великолепных космических объектов

На пятом снимке показана галактика Треугольника — спиральная галактика в созвездии Треугольника. Наконец, замыкает серию фотографий изображение скопления Пандоры: это гигантское скопление галактик, являющееся результатом одновременного столкновения как минимум четырёх отдельных небольших скоплений галактик.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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