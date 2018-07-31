Неминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученые

Американские исследователи смоделировали глобальную эпидемию вируса, способную убить более 10% населения Земли.

В сценарии болезнь была умеренно заразной и смертоносной, однако человечество не смогло справиться с ее распространением.

Эксперты подчеркивают, что сценарий неминуемо реализуется в будущем, и готовиться надо уже сейчас.

Многие специалисты уверены, что в ближайшие десятилетия люди столкнутся с разрушительной эпидемией. Исследователи из Университета Джона Хопкинса решили смоделировать распространение опасного вируса и проверить, как на него отреагирует человечество.

По сценарию, возбудитель новой пандемии — вымышленный вирус парагриппа Clade X. Его симптомы начинаются с кашля и лихорадки и в некоторых случаях приводят к энцефалиту и смерти. Исследователи постарались сделать модель как можно более реалистичной, как с точки зрения болезни, так и ресурсов, которыми располагает человечество для борьбы с ней. Как сообщает Business Insider, 15 мая сценарий воспроизвели с участием американских чиновников, которые реагировали так же, как если бы ситуация произошла по-настоящему. Результаты симуляции оказались неутешительными.

Спустя 20 месяцев после вспышки вирус убил 150 млн человек по всему миру и 15-20 млн человек в США . При этом вакцина так и не была разработана. В случае полной неудачи с ее созданием жертвами болезни могут стать до 900 млн человек, то есть более 10% населения мира.

Можно подумать, что вирус, способный нанести такой ущерб, должен быть невероятно заразным и смертоносным — своеобразным гибридом кори, которая заражает 90% невакцинированных людей, и лихорадки Эбола. Однако авторы симуляции считают такое мнение ошибкой. Придуманный ими Clade X обладал средней вирулентностью и смертоносностью.

Человечество уже сталкивалось с подобной эпидемией, хотя в гораздо боле скромных масштабах. В 2002–2003 году вирус атипичной пневмонии (SARS) заразил более 8?000 человек, убив около 10% инфицированных. Человечеству повезло, что вирулентность болезни была слабой: SARS поражала только тех, чей организм уже был ослаблен. Однако в случае Clade X или его аналога удача может от нас отвернуться.

По сценарию симуляции, дальнейшие исследования показали, что Clade X искусственно сконструирован и выпущен экотеррористами из вымышленной группы «Яркий рассвет», чья цель — сократить население Земли до доиндустриального уровня. Прототипом для этой организации стала секта Аум Синрике, устроившая в 1995 году в токийском метро теракт в использованием зарина.

По некоторым сведениям, изначально Аум Синрике планировала разработать биологическое оружие. В 90-е это было слишком трудной задачей для непрофессионалов, но сегодня, с распространением биохакинга, смертоносный вирус уже можно собрать у себя в гараже. Эксперты считают эту угрозу реальной, поэтому они предпочли не раскрывать подробностей того, как ученые из сценария установили искусственное происхождение Clade X.

Хотя в сценарии фигурировал вирус, созданный людьми, исследователи полагают, что в случае естественно возникшего патогена ситуация принципиально не изменилась бы. Мы в любом случае не готовы к подобным пандемиям независимо от происхождения патогена. По мнению экспертов, у государств просто нет структур, способных противостоять угрозе.

Среди конкретных проблем — долгий период разработки и сертификации вакцин (несколько десятилетий, а не месяцев), отсутствие международных сетей здравоохранения и неспособность больниц принять всех пациентов. Отметим, что каждый желающий может попробовать заразить и истребить человечество в компьютерной игре Plague Inc.

Более ранние «серьезные» симуляции также приводили к пугающим выводам. Так, сценарий «Темная ночь», отыгранный в июне 2001 года, предполагал, что террористы распылили оспу в торговых центрах США . Был сделан вывод, что без вакцин болезнь может в течение двух месяцев заразить 3 млн человек и убить 1 млн. Сценарий «Атлантический шторм», представленный в 2005 году, также описывал вспышку оспы. Подобные сценарии стали одной из причин, по которым ученые занялись разработкой нового препарата от оспы — недавно его впервые в истории одобрило FDA.