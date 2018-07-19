Телескоп VLT начал формировать изображения сверхвысокой чёткости

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что на Очень Большом Телескопе (VLT) выполнены первые наблюдения с новой системой адаптивной оптики в режиме «лазерной томографии».

Адаптивная оптика AOF (Adaptive Optics Facility) призвана решить проблему искажения изображений в связи с атмосферной турбулентностью. Именно турбулентность воздуха приводит к размыванию снимков космических объектов, получаемых на больших телескопах.

Изображения Нептуна, полученные на VLT с адаптивной оптикой и без нее

Целью реализации проекта AOF является обеспечение комплекса VLT адаптивно-оптическим устройством для приёмников, установленных на четвёртом основном телескопе (UT4). Система включает четыре мощных лазера, каждый из которых посылает в небо столб интенсивного оранжевого света, возбуждающий в верхних слоях атмосферы атомы натрия. В результате формируются так называемые «искусственные звёзды».

Системы адаптивной оптики используют свет, принимаемый от этих ярких «звёзд», чтобы определить параметры атмосферной турбулентности, и по ним с частотой тысячу раз в секунду вычислить компенсирующие эту турбулентность деформации гибкого вторичного зеркала UT4.

Первым инструментом, для которого была использована эта новая техника повышения качества изображений, стал многоканальный спектрограф MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленный на Очень Большом Телескопе.

Отмечается, что при наблюдениях с приёмником MUSE в режиме малого поля «лазерная томография» позволяет скорректировать почти всю атмосферную турбулентность над телескопом. В результате на UT4 теперь можно получать изображения, сравнимые по чёткости с теми, которые строятся космическим телескопом «Хаббл». Метод будет применяться для изучения различных объектов, в том числе сверхмассивных чёрных дыр в центрах удалённых галактик, шаровых скоплений, сверхновых, планет и их спутников в Солнечной системе.



