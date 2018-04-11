В желудке мертвого кита обнаружили 29 килограмм пластика

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Труп 10-метрового животного был найден в прибрежной зоне Мурсии, города на юго-востоке Испании. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили пластиковые пакеты, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на National Geographic.

Объем пластикового мусора в мировом океане утроится в ближайшее десятилетие — эксперты Специалисты пришли к мнению, что кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик. Они предположили, что из-за этой «блокировки» в пищеварительной системе животного в брюшной полости развилась инфекция — перитонит, которая в итоге привела к смерти.

Когда стали известны результаты вскрытия, власти Мурсии решили запустить кампанию по оповещению об опасностях использования одноразовых пластиковых предметов.

Ежегодно в Мировой океан выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Если ситуация не изменится, то к 2025 году на три тонны рыбы придется тонна пластика, а к 2050 году пластик будет преобладать.


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