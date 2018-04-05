Ученые придумали метод продления жизни и восстановления печени

Ученые придумали метод продления жизни и восстановления печени

Ученые уже давно открыли, что старость человеческого организма зависит от теломеров, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Если остановить этот процесс, приостановится и старение организма или определенного органа. До недавнего времени ученые не умели этого делать. Но недавно специалисты из Стэнфордского университета все же смогли добиться успеха. С помощью искусственного фермента они смогли защитить теломеры от укорачивания. Это позволило сохранить печень от разрушения. Но это не единственный благотворный эффект. Метод, который использовали американские ученые, позволил омолодить печень и даже улучшить состояние всего организма.

Специалисты считают, что этот метод может быть успешно использован в лечении печени, а затем и других органов. Предлагается создать препараты на основе созданного фермента.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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