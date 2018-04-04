Ученые изучают «отступающие» ледники в Антарктиде
Ученые теперь имеют лучшие представления, в каких местах Антарктида идет в океан.
Исследователи, использующие радиолокационный корабль Cryosat, проследили движение линий заземления по всему континенту.
Это те места, где части ледников, которые текут из земли в океан, начинают подниматься и плавать.
Новое исследование показывает, что площадь морского дна размером с Большой Лондон, который ранее находилась в контакте со льдом, теперь свободна от этого.
Отчет, который охватывает период с 2010 по 2016 год, публикуется в журнале Nature Geoscience.
«То, что мы теперь можем сделать с Cryosat, это проследить поведение отступающих ледников в гораздо более широком контексте», — сказал доктор Ханнес Конрад из Университета Лидса, Великобритания.
Ледники имеют толщину в сотни метров. И их трудно распознать, когда они оторвались от континента.
То, что сделал доктор Конрад и его коллеги поможет объединяет данные со знанием о форме лежащего ниже слоя скалы и изменениями высоты поверхности ледников, чтобы отслеживать статус линий заземления во времени.
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03.04.2018 23:08