Ученые изучают «отступающие» ледники в Антарктиде

Ученые теперь имеют лучшие представления, в каких местах Антарктида идет в океан.

Исследователи, использующие радиолокационный корабль Cryosat, проследили движение линий заземления по всему континенту.

Это те места, где части ледников, которые текут из земли в океан, начинают подниматься и плавать.

Новое исследование показывает, что площадь морского дна размером с Большой Лондон, который ранее находилась в контакте со льдом, теперь свободна от этого.

Отчет, который охватывает период с 2010 по 2016 год, публикуется в журнале Nature Geoscience.

«То, что мы теперь можем сделать с Cryosat, это проследить поведение отступающих ледников в гораздо более широком контексте», — сказал доктор Ханнес Конрад из Университета Лидса, Великобритания.

Ледники имеют толщину в сотни метров. И их трудно распознать, когда они оторвались от континента.

То, что сделал доктор Конрад и его коллеги поможет объединяет данные со знанием о форме лежащего ниже слоя скалы и изменениями высоты поверхности ледников, чтобы отслеживать статус линий заземления во времени.