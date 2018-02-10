Ученые рассказали, как долго проживет человек в скафандре из "Теслы" Маска

Астронавт, одетый в скафандр «звездного человека» из спорткара Элона Маска, выведенного в космос в минувшую среду, сможет прожить в открытом космосе лишь несколько минут.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LiveScience.

«Очевидно, что костюм SpaceX, как и любая другая система такого рода, будет бесполезной без космического корабля или портативных систем жизнеобеспечения. При их отсутствии скафандр не сможет поддерживать постоянное давление внутри себя, удалять СО2 и обеспечивать астронавта нужным количеством кислорода. В целом, человек протянет в нем несколько минут, прежде чем он умрет из-за аноксии, гиперкапнии и вскипания крови», — рассказывает Джон Чарльз (John Charles), президент американской Ассоциации космической медицины.

В эту среду в космос был отправлен первый «космический автомобиль» – спорткар «Тесла», принадлежащий Элону Маску, основателю компании SpaceX. Эта машина была выведена на орбиту Земли и отправлена в бесконечное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов на борту экспериментальной тяжелой ракеты Falcon Heavy, осуществившей первый успешный полет.

Машина предпринимателя не была пустой – за ее рулем сидел манекен, получивший имя «зведного человека» в честь «Starman», одной из песен из пятого альбома британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Когда спорткар вышел на орбиту, его «пассажир» отпраздновал это свершение, проиграв две композиции Боуи, «Space Oddity» и «Life on Mars?», на аудиосистеме машины, что смогли увидеть свыше двух миллионов зрителей этого космического шоу, наблюдавшего за полетом на канале SpaceX в Youtube.

Отправка манекена в космос, как отмечал Маск еще до запуска Falcon Heavy, имела определенный практический смысл – он был одет в легкий скафандр, который SpaceX планирует использовать во время будущих пилотируемых полетов астронавтов на борту космических кораблей и ракетоносителей компании. По словам предпринимателя, костюм уже готов к использованию — он способен выдержать давление вакуума и внезапную разгерметизацию кабины корабля.

Как подчеркивает Чарльз, легкий скафандр SpaceX, как и его аналоги от НАСА и Роскосмоса, ACES и знаменитый СК-1, оранжевый костюм Юрия Гагарина, предназначены для использования только внутри космического корабля – любая попытка выйти в открытый космос в таком облачении закончится трагической гибелью его владельца.

Подобные костюмы, по словам эксперта, не только не обладают автономной системой жизнеобеспечения, как роSSийские «Орланы» и американские EMU, но и крайне уязвимы к действию радиации, перегреву, переохлаждению и прочим угрозам, характерным для открытого космоса.

Поэтому инженерам SpaceX придется или доработать, или создать новый скафандр, если Маск и его единомышленники планируют выходить за пределы Dragon или новых космических кораблей стартапа, или использовать их для освоения Луны, Марса и астероидов.