В Австралии дрон впервые в истории спас утопающих

Вся операция заняла чуть больше минуты.

Беспилотник спас двух тонущих подростков на одном из пляжей восточного побережья Австралии. Новый дрон участвовал в спасении людей впервые, передает Русская служба Би-би-си.

Подростки в возрасте 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны для купания возле пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс. Они отплыли за 700 метров от берега и пытались справиться с волнами, достигавшими трех метров в высоту. Их заметил отдыхающий на пляже.

В это время на пляже готовились к проведению учений по применению беспилотников для оказания помощи утопающим. Спасатели сразу же направили к подросткам дрон, который сбросил спасательное оборудование и помог им добраться до берега.

Фото: bbc.com

Заместитель премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо назвал спасение историческим.

"Никогда прежде дрон не использовали для спасения людей. Это произошло впервые", - сказал он.

Шеридан добавил, что вся операция заняла чуть больше минуты. На классические способы понадобилось бы в три раза больше времени.

Правительство штата Новый Южный Уэльс в декабре заявляло, что в разработку беспилотников для спасения людей на побережье вложено 430 тысяч австралийских долларов ($340 тысяч). Все они предназначены для разных целей. Существуют дроны для обнаружения акул, для спасения утопающих, есть также оснащенные громкоговорителями и мигалками.

Испытания беспилотников закончатся в апреле. После этого будет принято решение об использовании дронов на территории всего штата.