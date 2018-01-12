На Марсе нашли очень много льда

То, что на Марсе есть вода, ученые говорили и раньше. На Красной планете замечали ледники и даже сухой снег. Но недавно было выяснено, что льда здесь намного больше, чем предполагалось раньше. В частности, было обнаружено еще 8 ледников. Их заметили специалисты Геологической службы Соединенных Штатов Америки. Свои выводы они делали, основываясь на снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, информирует supreme2.ru.

Ученые смогли определить, что под толщей замороженного грунта на Марсе имеется много чистой воды. Она вся в виде льда. Таких залежей оказалось не менее восьми. Возможно, их и больше, просто исследователи заметили пока это.

По словам специалистов, данная вода образует толстый слой льда, а не тонкую корочку. Это указывает на ее чистоту. По мнению ученых, такую воду можно назвать питьевой.

Этот вопрос будет дальше исследоваться. Специалисты хотят найти в залежах воды следы климатических изменений прошлого Марса.