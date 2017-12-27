В Тихом океане нашли новый вид гигантских осьминогов
Генетический анализ, проведенный учеными, подтвердил, что на самом севере Тихого океана, в районе Аляски и Берингова моря живет отдельный вид осьминогов.
Об этом сообщает Naked Science.
Они любят не только холодные, но и более глубокие воды, поэтому реже попадаются дайверам. Из 21 осьминога, выловленного рыбаками на Аляске, которые попали в руки ученых, около трети (шесть штук) принадлежали к новому виду.
Крупнейшим из них оказалась самка массой 2,15 кг. Пока что ученые не могут оценить даже приблизительную численность этих осьминогов. Вид еще не получил названия, хотя родовое имя у него будет Enteroctopus.
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27.12.2017 13:24