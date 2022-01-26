Зеленский призвал украинцев мыслить "критически, логично и положительно"

Президент подчеркнул, что за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируема.

Зеленский призвал украинцев мыслить "критически, логично и положительно"
Фото: ЕРА/UPG

Президент Владимир Зеленский призвал граждан "мыслить критически, логично и положительно" и отличать фейки от правды.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы будем с вами очень часто общаться, потому что для меня очень важно, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине. Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки, сотни новостей. И далеко не все имеют искреннюю цель. Некоторые являются просто слухами, а некоторые – откровенными, к сожалению, фейками. А некоторые без понимания глобального контекста могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу… Что читать? На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине. И знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит кратко и просто: за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируема», – сказал Зеленский.

"Да, есть обстрелы. Есть нарушение режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное - у нас - ноль раненых и ноль убитых", - добавил президент.

Напомним, сегодня, по данным вечерней сводки штаба операции Объединенных сил, на Донбассе оккупационные войска ранили двух военных.

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