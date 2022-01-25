Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину

В настоящее время меч находится в оружейной части Вавельского королевского замка в польском Кракове.

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину
Фото: np.pl.ua/

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования в честь 400-летия смерти украинского гетмана. Его сможет увидеть каждый желающий.

В настоящее время меч находится в оружейной части Вавельского королевского замка в польском Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Договоренности достиг во время визита в литовский Каунас министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает пресс-служба министерства.

Оружие изготовлено из стали, золота, серебра, украшено бриллиантами и надписью "Владислав (в дар) Конашевичу кошевому под Хотином против Османа" (VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum). На защитном щитке гарды воспроизведена сцена из библейской притчи о суде царя Соломона.

"В Каунасе удалось договориться о принципиальной вещи - начале культурных маршрутов Польши, Литвы и Украины. Рабочая группа будет создана уже в этом году. Также Александр Ткаченко пригласил министров Польши и Литвы в Украину, чтобы впервые провести встречу в рамках Люблинского треугольника", - сказано в сообщении.

Напомним, к 30-летию Независимости Украины в 2021 году в Украину впервые прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика на латыни.

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