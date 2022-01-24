В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием от США

Какое оружие было доставлено на этот раз, пока не сообщается.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov

Соединенные Штаты доставили в Украину еще более 80 тонн оборонительных вооружений. Второй самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" сегодня вечером, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Поставка осуществлена в рамках пакета помощи для Украины, принятой недавно президентом США Джо Байденом.

"Вторая птичка в Киеве ! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США ! И это еще не конец", - написал Резников в Twitter .

"Груз прибыл под надежной защитой", - добавил он.

Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov

Какое именно оружие было доставлено в этот раз, министр не уточнил.

Вчера в Киев прибыла первая часть пакета помощи по безопасности. Этот груз включал более 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

Напомним, 27 декабря 2021 года Джо Байден подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2022 фискальный год, который санкционирует выделение военной помощи Украине в объеме 300 млн долларов.

В январе американский канал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны.