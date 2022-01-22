Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Им стал Александр Тарасовский.

Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки
Фото: Олег Скрипник

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Соответствующий указ №18/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича замглавы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, возглавлявшего СВР с июня 2020 года, должность занял директор Национальный институт стратегических исследований Александр Литвиненко.

Это уже четвертый руководитель СВР за время каденции Зеленского.

В марте прошлого года НАБУ отправило под суд эксзамглавы Службы внешней разведки Павла Пашковского.

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