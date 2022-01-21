У Навального опубликовали реальные фотографии "дворца Путина"

Большинство мебели – из дерева, а среди украшения часто встречаются гербовые двуглавые орлы.

На сайте роSSийского оппозиционера Алексея Навального обнародовали новые детали о так называемом дворце Путина – имении роSSийского президента на побережье Черного моря в Геленджике.

Сотрудники политика опубликовали на сайте "Навальный" сотни реальных фотографий здания и территории вокруг него. Их сравнили с 3D-визуализацией, сделанной на основе полученных от подрядчиков путинского строительства чертежей.

Фото: navalny.com Дворец Путина

Один из залов своей позолотой напоминает Георгиевский зал Кремля. Спальня – это отдельная инфраструктура из нескольких помещений: гостиной, спальни с кроватью, еще одной гостиной, гардероба и гардеробной.

Фото: navalny.com Спальня Путина

Фото: navalny.com Спальня

Гербовых орлов разместили над всей дверью.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com Спальня Путина

Фото: navalny.com Реальные фото мебели

Фото: navalny.com

Ванная комната с колоннами во дворце занимает 40 метров.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com Душевые

Также там есть бассейн.

Фото: navalny.com Слева – визуализация, справа – фото

И даже есть театр – весь в дереве с позолотой.

Фото: navalny.com Театр

Фото: navalny.com Снизу – визуализация, сверху – фото

Еще есть комната неизвестно происхождение – у Навального назвали это стриптиз-клубом или – согласно официальному плану – кальянной. В этом помещении есть шест, золотые орлы и украшения в виде вырезанных силуэтов, похожих на храмы.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Во дворце также есть еще спальня, которая совмещена, как и первая, с гостиной и уборной. За ней есть тайная комната отдыха.

Фото: navalny.com Спальня

Также есть переговорная, столовая, кабинет с мраморным дымоходом и уже традиционными золотыми гербовыми орлами

Кроме этого, имение имеет целый ресторанный комплекс, кинотеатр, бар, бильярдную.

"Дворец Путина - это на самом деле не только то самое огромное здание и подземный хоккейный комплекс, к нему еще идут 7800 га земли. Огромные виноградники из шато в соседнем поселке Дивноморское. И строящийся винный завод в другом селе - Криница", - добавили на сайте Навального.

РоSSийский олигарх Ротенберг говорил, что дворец и территория принадлежат ему. На самом же деле в финансировании строительства замешаны государственные компании.

Директором компании, владеющей компанией-владельцем дворца, является Сергей Гужелев – он работал на фирме Ротенберга. Также он упоминается в вебе как сотрудник ФСБ.

Младший брат нового директора дворца – Даниил Вохмин, работавший в семье одного из самых лучших друзей Путина Ковальчука.

Однако у Навального отметили, что даже после того, как Ротенберг приписал дворец себе, его строительство не перестало финансироваться государственными компаниями. Транснефть ежемесячно платит более 100 000 млн рублей за некую аренду помещений дворца. Продолжает финансирование и дочерняя компания Роснефти.

Напомним, год назад Фонд борьбы с коррупцией роSSийского оппозиционера Алексея Навального выпустил большое расследование о дворце Путина на черноморском побережье в городе Геленджик. Это двухчасовой фильм, где рассказывается о резиденции стоимостью 100 млрд рублей (1,35 млрд долларов).