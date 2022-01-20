Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за роSSийских войск на границе

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к гражданам Украины, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск у украинской границы.

Видео обнародовала пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что информационное поле наполнено сообщениями о возможном полномасштабном вторжении роSSийских войск в Украину.

"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один год, и они не стали большими, большими стал ажиотаж вокруг них, и сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы”, - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности.

"Мы обо всем знаем, мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы наконец нам это не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину.

Государственный департамент США предполагает, что РоSSия может использовать военные учения в Беларуси для прикрытия и атаковать Украину с севера. Совместные военные учения РоSSии и Белоруссии "Союзная решимость" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.