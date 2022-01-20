В Госдуме фюрера РФ призвали фюрера признать "республики" ОРДЛО

Депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с "ДНР" и "ЛНР" для создания правовой основы межгосударственных отношений.

В Госдуме призвали Путина признать "республики" ОРДЛО
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: politpuzzle.ru

Депутаты роSSийской Госдумы от КПРФ инициировали обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании оккупированных территорий Донбасса отдельными "республиками", сообщает "РИА Новости".

Проект постановления "О заявлении Госдумы Федерального собрания РФ "Об обращении Государственной думы" к президенту РФ В.В. Путину о необходимости признания Донецкой республики и Луганской народной республики" внесен 11 депутатами Госдумы от Компартии РФ во главе с лидером политсилы Геннадием Зюгановым.

Депутаты просят включить указанный проект постановления и обращения Госдумы к Путину в проект повестки работы Госдумы на февраль 2022 года.

Авторы обращения утверждают, что "за прошедшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти".

По их мнению, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты населения этих территорий от "внешних угроз" и "реализации политики геноцида в отношении жителей республик". Это также поможет "укреплению мира и региональной стабильности" и "заложит основы процесса международного признания обоих государств".

Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

Напомним, украинская разведка считает, что роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

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