Зеленский встретился с делегацией американских сенаторов

Президент, среди прочего, проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США , сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в состав делегации вошли сенаторы Роб Портман (республиканец, штат Огайо), Крис Мерфи (демократ, Коннектикут), Джин Шахин (демократка, Нью-Гэмпшир), Эми Клобучар (демократка, Миннесота), Кевин Крамер (республиканец, Северная Дакота), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) и Роджер Викер (республиканец, Миссисипи).

"Владимир Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ . Глава государства отметил важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора высказывалась единодушная позиция по поводу того, что газопровод "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом. Президент заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессии.

Глава государства обратил внимание на то, что РоSSия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты роSSийских граждан".

Также были подняты актуальные вопросы внутриполитической жизни Украины.

Американские сенаторы выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право Украины самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.

Напомним, сегодня в Украину приехала делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки. Кроме встречи с президентом, у конгрессменов также запланированы встречи с представителями правительства.