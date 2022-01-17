Суд арестовал активы экс-министра Демчишина

В перечне – доля в банке "Авангард" и главной компании группы ICU.

Суд арестовал активы экс-министра Демчишина
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Печерский суд Киева в конце декабря арестовал корпоративные права и недвижимость бывшего министра энергетики Владимира Демчишина, который вместе с Петром Порошенко фигурирует в деле закупки угля с оккупированной территории.

Об этом сообщило профильное издание "Судебный репортер" со ссылкой на определение от 23 декабря.

Список арестованных активов:

  • 9,99% в АО «Банк Авангард» (опосредованно через компанию "Вестал Холдингз ЛТД");

  • 100% уставного капитала "Лозонско Файненс ЛТД" (Британские Виргинские острова);

  • 9,99% в уставном капитале компании "АйСиЮ Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские острова);

  • 9,99% в уставном капитале компании "Вестал Холдингз ЛТД" (Кипр);

  • земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки;

  • половина жилого дома площадью 389,6 кв в селе Чайки Киевской области;

  • часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки;

  • домовладения во Львовской области.

Обновление. В пресс-службе банка "Банка Авангард" заявили, что Владимир Демчишин не является прямым или опосредованным владельцем акций банка.

"Информация о якобы владении Владимиром Демчишиным миноритарной долей в АО «БАНК АВАНГАРД» (через компании Westal Holdings Ltd и ICU Holdings Limited, прямо и косвенно владеющие 100% акций банка), которая приведена в определении Печерского районного суда г. Киева от 23.12.2021, является ошибочной. Банк уже уведомил об этом суд в соответствующем ходатайстве. Структура собственности АО «БАНК АВАНГАРД» прозрачна, актуальная информация о ней находится в открытом доступе на сайтах АО «БАНК АВАНГАРД» и Национального банка Украины", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что Демчишин находится за границей, в связи с чем его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в декабре 2014 года Демчишин посодействовал заключению соглашений на приобретение угля у компаний, контролировавшихся террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Всего в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей было перечислено, обналичено и распределено в пользу террористических организаций "Л/ДНР" не менее 205,39 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме.

Владимир Демчишин был министром энергетики и угольной промышленности в 2014-2016 годах.

Подозрение Демчишину сообщили 12 ноября 2021 года. В этом уголовном деле фигурируют также Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Сергей Кузяра.

Порошенко, Медведчука и Кузяру подозреваются по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство), ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

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