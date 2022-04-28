Конгресс США проголосовал за то, чтобы направить роSSийские активы на помощь Украине

Палата представителей США приняла законопроект, который призывает президента Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши роSSийских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине. За него проголосовали 417 конгрессменов США. Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Конгресс США проголосовал за то, чтобы направить роSSийские активы на помощь Украине
фото: stopcor.org

Что это значит

Законопроект предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также другие виды помощи включительно с военной помощью.

«Он не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса. Это первый и очень важный шаг в направлении предстоящей конфискации роSSийских активов в пользу Украины», — прокомментировал Андрей Ермак.

Как будет работать на практике

The New York Times пишет, что это произошло на следующий день, как генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в Сенате, что администрация обратится в Конгресс с просьбой о расширении полномочий по конфискации и ликвидации роSSийской собственности.

Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, консультируется с администрацией Джо Байдена по этому вопросу и хотел бы включить положение, дающее президенту право распродавать захваченные роSSийские активы в закон о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Отмечается, что этот шаг практически беспрецедентен и приведет к значительному расширению президентских полномочий насчет санкций.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Джо Байденом.

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