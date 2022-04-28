Конгресс США проголосовал за то, чтобы направить роSSийские активы на помощь Украине

Палата представителей США приняла законопроект, который призывает президента Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши роSSийских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине. За него проголосовали 417 конгрессменов США . Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

фото: stopcor.org

Что это значит

Законопроект предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также другие виды помощи включительно с военной помощью.

«Он не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса. Это первый и очень важный шаг в направлении предстоящей конфискации роSSийских активов в пользу Украины», — прокомментировал Андрей Ермак.

Как будет работать на практике

The New York Times пишет, что это произошло на следующий день, как генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в Сенате, что администрация обратится в Конгресс с просьбой о расширении полномочий по конфискации и ликвидации роSSийской собственности.

Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, консультируется с администрацией Джо Байдена по этому вопросу и хотел бы включить положение, дающее президенту право распродавать захваченные роSSийские активы в закон о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Отмечается, что этот шаг практически беспрецедентен и приведет к значительному расширению президентских полномочий насчет санкций.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Джо Байденом.