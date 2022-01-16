Для задержания нет оснований – Порошенко о возможном завтрашнем аресте

"Уверен, Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу".

Подозреваемый в государственной измене пятый президент, нардеп Петр Порошенко заявил, что оснований для его задержания нет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве, сообщает корреспондент LB.ua.

Он отрицал возможный завтрашний арест. "Точно нет", - сказал Порошенко.

“Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания), поэтому нечего комментировать”, – заметил он.

Порошенко сказал журналистам, что не знает, для чего ”Зеленский это делает”, но имеет версию: “Все мы знаем, что в декабре, согласно социологическим опросам, его политическая сила перестала быть лидером”.

По мнению Порошенко, таким образом, за счет его дела, предпринимается попытка переключить внимание людей.

“Он профи в том, чтобы делать "видосики". В этот раз он хочет сделать фильм с моим участием. Но я не дам ему такой возможности», – добавил он.

Порошенко добавил, что он возвращается в Украину бороться за Украину.

Отвечая на вопрос о том, поедет ли он завтра в суд, Порошенко сказал: "Конечно, да".

Фото: Соня Кошкина

Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.

Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения. В пятницу стало известно,что Порошенко ожидают в Печерском суде Киева в 11 часов. Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Именно содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен просили для другого подозреваемого в этом деле, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновниками РФ , в целях реализации схем по снабжению углем из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелй, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно, станет известно 19 января, когда обнародуют решение. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе .Демчишин находится за границей.