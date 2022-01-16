Для задержания нет оснований – Порошенко о возможном завтрашнем аресте
"Уверен, Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу".
Подозреваемый в государственной измене пятый президент, нардеп Петр Порошенко заявил, что оснований для его задержания нет.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве, сообщает корреспондент LB.ua.
Он отрицал возможный завтрашний арест. "Точно нет", - сказал Порошенко.
“Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания), поэтому нечего комментировать”, – заметил он.
Порошенко сказал журналистам, что не знает, для чего ”Зеленский это делает”, но имеет версию: “Все мы знаем, что в декабре, согласно социологическим опросам, его политическая сила перестала быть лидером”.
По мнению Порошенко, таким образом, за счет его дела, предпринимается попытка переключить внимание людей.
“Он профи в том, чтобы делать "видосики". В этот раз он хочет сделать фильм с моим участием. Но я не дам ему такой возможности», – добавил он.
Порошенко добавил, что он возвращается в Украину бороться за Украину.
Отвечая на вопрос о том, поедет ли он завтра в суд, Порошенко сказал: "Конечно, да".
Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.
Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения. В пятницу стало известно,что Порошенко ожидают в Печерском суде Киева в 11 часов. Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Именно содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен просили для другого подозреваемого в этом деле, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.
Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновниками РФ, в целях реализации схем по снабжению углем из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.
В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелй, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.
Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.
6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно, станет известно 19 января, когда обнародуют решение. Сначала его обещали обнародовать 14 января.
Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе .Демчишин находится за границей.
Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда же стражи порядка обнародовали аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио также фигурирует имя Петра Порошенко, тогдашнего главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.