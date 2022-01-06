Стефанчук второй раз заразился коронавирусом

Спикер уже болел в конце 2020 года.

Стефанчук второй раз заразился коронавирусом
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что второй раз заразился коронавирусом.

"Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест лишь потому, что у дочери вчера поднялась температура", – написал он в фейсбуке.

Впервые спикер, тогда еще бывший первым заместителем главы Верховной Рады, переболел коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года.

Стефанчук вакцинировался от коронавируса индийской вакциной CoviShield в начале 2021 года.

Напомним, что первая пленарная неделя Верховной Рады в 2021 году начнется 24 января. К тому времени депутаты работают в комитетах и округах.



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