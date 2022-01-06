РоSSия отправила в Казахстан десантников

РоSSия в качестве "миротворцев" от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправила в Казахстан воздушно-десантные войска.

Об этом пишет роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на заявление ОДКБ.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации положения и возвращении его в правовую плоскость", - заявили в организации.

Отмечается, что "миротворцы" уже приступили к выполнению задач.

Помимо РоSSии свои войска на фоне массовых гражданских протестов в Казахстан отправили и другие члены ОДКБ – Беларусь , Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения власти.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах Казахстана. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли самые жестокие противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные столкновения с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия принял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану было введено чрезвычайное положение.

На фоне противостояния людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.