Американский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналиста

Общественный журналист Осман Арифмеметов находится за решеткой с весны 2019 за поддержку фигурантов дела "Хиб-ут Тахрир".

Американский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналиста
Фото: Микола Веприк

Известный американский философ, политический экономист, прогнозист и публицист японского происхождения Френсис Фукуяма написал открытое письмо арестованному по делу крымских мусульман общественному журналисту Осману Арифмеметову.

Об этом сообщил проект Крым.Реалии.

По мнению Фукуямы, Крым пал жертвой роSSийского реваншизма и территориальной агрессии. РоSSия боится демократической Украины: если Украине удастся перейти к либеральной демократии, это подорвет настроения РоSSии по отношению к Украине и региону в целом. Ситуация в Крыму была неотъемлемой частью этой борьбы, отметил американский философ.

"Журналисты, подобные вам (Арифмеметову - ред.), сыграли важную роль в сохранении правды, поскольку РоSSия продолжает омрачать медийную сферу дезинформацией. Без вашей храбрости и склонности мы знали бы гораздо меньше о реальной ситуации на местах в Крыму и об ограничениях, которые РоSSия наложила на население. Вы были одним из первых гражданских журналистов, которые осветили эту ситуацию в 2015 году. Благодаря вашему смелому репортажу мы знаем о задержании и заключении Беляла Адилова и Тимура Ибрагимова, двоих ваших коллег-журналистов, и стыдно, что службы безопасности заключили вас в тюрьму аналогичным образом", - отметил в своем письме Фукуяма.

Также Фукуяма поблагодарил Арифмеметова за "служение правде посредством журналистики и за вашу роль в борьбе Украины за свободу".

"Мы на Западе надеемся на ваше освобождение как можно скорее", - добавил Фукуяма.

В июне 2021 года Фрэнсис Фукуяма согласился присоединиться к кампании МИД по публичному менторству в защиту заключенных Россией общественных журналистов из Крыма.

Осман Арифмеметов до 2014 года работал программистом, затем занялся репетиторством: обучал детей математике и программированию.

После аннексии Крыма РоSSийской Федерацией и начала репрессий против крымских татар Осман занял активную гражданскую позицию и стал заниматься журналистской деятельностью. Все свое свободное время он снимал на видео обыски, проходившие в квартирах крымских татар, ездил поддерживать соотечественников на судебные заседания, а также делал об этом программы, сообщает Prisoners Voice.

Арифмеметова арестовали 27 марта 2019 года по обвинению в подготовке к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору, участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

За несколько дней до задержания Осман выехал в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать на судебном заседании "первую симферопольскую группу" – пятерых крымских татар, задержанных роSSийскими силовиками по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" 12 октября 2016 года. Там в МакДональдзе его вместе с Рэмзи Бекировым и Владленом Абдулкадыровым задержали люди в масках с оружием.

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