"Евросолидарность" требует расследовать обстоятельства назначения и награждения Гогилашвили
В партии требуют также закрыть доступ его жене к ОП.
Политическая партия "Европейская солидарность" требует расследования фактов с участием уволенного заместителя министра МВД Александра Гогилашвили, которые всплыли после скандала с правоохранителями на въезде в Донецкую область. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.
В частности, "ЕС" требует от правоохранителей ответов на:
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выход Гогилашвили из роSSийского гражданства;
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заслуг для получения ордена;
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подлинности диплома Гогилашвили;
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оснований, по которым он был назначен заместителем министра и использует спецтехнику и охрану военной разведки Минобороны;
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обстоятельств, по которым жена Гогилашвили Мария Левченко, работающая помощником Зеленского, получает зарплату в «Квартале-95».
«Европейская Солидарность» требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности его причастность к контрабанде и обороту наркотических веществ. Депутаты парламентской фракции «Европейская Солидарность» уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы. ", – говорится в заявлении.
Также "ЕС" требует лишить Марию Левченко доступа к Офису Президента и предоставить публичные объяснения по фотографии, где она поклоняется звезде с изображением Путина.