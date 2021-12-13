"Евросолидарность" требует расследовать обстоятельства назначения и награждения Гогилашвили

В партии требуют также закрыть доступ его жене к ОП.

Политическая партия "Европейская солидарность" требует расследования фактов с участием уволенного заместителя министра МВД Александра Гогилашвили, которые всплыли после скандала с правоохранителями на въезде в Донецкую область. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.

В частности, " ЕС " требует от правоохранителей ответов на:

выход Гогилашвили из роSSийского гражданства;

заслуг для получения ордена;

подлинности диплома Гогилашвили;

оснований, по которым он был назначен заместителем министра и использует спецтехнику и охрану военной разведки Минобороны;

обстоятельств, по которым жена Гогилашвили Мария Левченко, работающая помощником Зеленского, получает зарплату в «Квартале-95».

«Европейская Солидарность» требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности его причастность к контрабанде и обороту наркотических веществ. Депутаты парламентской фракции «Европейская Солидарность» уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы. ", – говорится в заявлении.