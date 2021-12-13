Стефанчук по поводу законопроекта о столице: "Не переносится, а готовится комитетом"

Глава парламента отметил, что комитет формирует поправки, на которых будут настаивать депутатские фракции и группы.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал состояние подготовки законопроекта о столице, который в "Слуге народа" ранее собирались рассмотреть до конца года.

На брифинге после заседания согласительного совета он сообщил, что законопроект "не переносится, он готовится соответствующим комитетом".

"Как раз законопроект о местных государственных администрациях, закон о столице – это та система компромиссов, о которой мы поговорили с лидерами парламентских фракций и групп, поскольку планировалось запустить особую процедуру, но мы вышли на другое решение, что просто каждая фракция и группа подаст перечень предложений, на которых будет настаивать", – отметил он.

По словам главы парламента, благодаря этой договоренности количество поправок удалось уменьшить в десятки раз.

"По одному где-то 200 с копейками поправок, по другому – около 150", – отметил он.

Стефанчук пообещал, что закон о столице уйдет в зал, когда пройдет подготовку поправок в комитете. Он подтвердил информацию собеседников LB.ua , что документы хотят рассмотреть в январе.

Напомним, источники LB.ua в парламенте среди причин невнесения законопроектов о столице и о местных государственных администрациях в расписание последней пленарной недели года называли нехватку времени и голосов.

"Нет времени на законопроект о местных государственных администрациях, нужно 5 часов в зале или внеочередное заседание. А это нереалистично, потому что во вторник заседание будет до 17-18:30, а в четверг – до исчерпания вопроса локализации. Будем рассматривать в январе", – сообщил источник.

Другие собеседники издания объясняют, что рассмотрение законопроектов откладывают из-за нехватки голосов. Монобольшинство не располагает необходимыми 226 "за", а группа "За будущее", которая часто "выручала" "Слугу народа" своей поддержкой законопроектов, пока не готова голосовать.

Оба документа сначала хотели рассматривать по спецпроцедуре – то есть только с приоритетными правками. Однако согласия на это в парламентском зале не нашлось, так что фракции и группы договорились снять около 90% правок и рассматривать их по обычным процедурам.

Член профильного комитета Виталий Безгин говорил, что относительно голосования сначала законопроекта о местных государственных администрациях, а уже потом – о столице, была договоренность с европейскими партнерами.

Он также сказал, что в зале хватило бы голосов за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице, а по аналогичной процедуре с законопроектом об администрациях "были нюансы" – одна из депутатских фракций или групп выступила против.

По информации источников LB, именно группа "За будущее" не давала голоса за спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях. Однако была договоренность, что они будут голосовать за оба закона (и о столице) в целом.

В ноябре вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что до принятия законопроекта о столице во втором чтении парламент будет рассматривать проект о местных госадминистрациях.

"Мы хотели бы сначала проголосовать 4298 – законопроект о местных государственных администрациях, который закладывает фундаментальные устои по работе глав местных государственных администраций, на которых будет базироваться предложение по закону о столице относительно переформатирования работы главы КГГА в работу такого похожего на префекта чиновника. А законно избранный мэр будет продолжать выполнять свои делегированные функции, в частности, реформировать качественно сферу общественного транспорта", – сказал он.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города.

Форсировать принятие законопроекта о столице начали в октябре. Его рассмотрел и рекомендовал принять профильный комитет. До этого документ "лежал" с 2019 года, когда он был проголосован в первом чтении.