В Украине создали национальный центр развития мира

Учреждение будет собирать доказательства нарушения прав украинцев на оккупированных территориях.

В Украине стартовала работа национального центра развития мира, который собирает доказательства нарушения прав украинцев на оккупированных территориях.

Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Даем старт работе Украинского национального центра развития мира. Правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга", - написал он в телеграмм-канале.

По словам главы правительства, это позволит Украинскому национальному центру развития мира начать работу и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях.

"Такие действия не будут оставаться без нашего внимания. Мы будем добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее запуск учреждения анонсировала министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, 2 декабря Рада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. Теперь документ действует до 31 декабря 2022 года.