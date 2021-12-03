В Украине создали национальный центр развития мира

Учреждение будет собирать доказательства нарушения прав украинцев на оккупированных территориях.

В Украине создали национальный центр развития мира
Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

В Украине стартовала работа национального центра развития мира, который собирает доказательства нарушения прав украинцев на оккупированных территориях.

Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Даем старт работе Украинского национального центра развития мира. Правительство утвердило порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга", - написал он в телеграмм-канале.

По словам главы правительства, это позволит Украинскому национальному центру развития мира начать работу и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях.

"Такие действия не будут оставаться без нашего внимания. Мы будем добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее запуск учреждения анонсировала министерша по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, 2 декабря Рада продлила еще на год закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. Теперь документ действует до 31 декабря 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - полицияМероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - полиция
Порошенко призвал к объединению антипутинские силы в УкраинеПорошенко призвал к объединению антипутинские силы в Украине
Ермак: "Для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах"Ермак: "Для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах"
За подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью ReutersЗа подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью Reuters
Рабочая группа завершила подготовку изменений к Конституции в части децентрализацииРабочая группа завершила подготовку изменений к Конституции в части децентрализации
На сегодняшний день штамм омикрон в Украине не зафиксирован, – ЛяшкоНа сегодняшний день штамм омикрон в Украине не зафиксирован, – Ляшко
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
В Беларуси координатору волонтерского центра "Весна" выдвинули обвинения по 11 статьямВ Беларуси координатору волонтерского центра "Весна" выдвинули обвинения по 11 статьям
Шкарлет: в Украине от работы отстранили 2,8 тысяч невакцинированных учителейШкарлет: в Украине от работы отстранили 2,8 тысяч невакцинированных учителей
Умерла заместитель Министра образования Любомира МандзийУмерла заместитель Министра образования Любомира Мандзий
Последние новости
Подгружаем последние новости