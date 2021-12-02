Суд назначил ей два года и три месяца тюрьмы, но отпустил по "закону Савченко".

Галицкий районный суд Львова признал бывшую львовскую журналистку 61-летнюю Елену Бойко (Вищур) виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Суд назначил ей два года и три месяца тюрьмы, но по закону Савченко считается, что она уже отбыла наказание, проведя ровно половину этого срока в СИЗО .

Как указано в приговоре суда, в течение августа-октября 2016 года Елена Бойко, называя себя "львовской журналисткой в изгнании", принимала участие в различных программах сепаратистских медиа, где призывала восстановить территориальные границы Украины по состоянию на 1939 год, передать Галичину Польше , а Закарпатье – Венгрии и Словакии.

В суде Елена Бойко подтвердила свои слова, но виновной себя не признала.

"Исследовав материалы дела, судья Виталий Радченко признал Елену Бойко виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины и назначил ей два года, три месяца и один день заключения. Учитывая, что она провела 412 дней в СИЗО , а по "закону Савченко" один день предварительного заключения считается, как два дня лишения свободы, Елена Бойко (Вищур) уже отбыла назначенное наказание", - пишет львовское издание.

Известная своими пророSSийскими взглядами Елена Бойко в 2015 году сбежала в Москву, где неоднократно участвовала в антиукраинских пропагандистских телепередачах и заявляла о незаконности избрания украинской власти.

РоSSийские СМИ называли Елену Бойко "известным критиком политики президента Украины Петра Порошенко", но, отмечает издание, до своего бегства из Львова она отличалась скорее провокативной, чем журналистской деятельностью. Вищур (Бойко) была активным автором сайта сепаратистского движения "Галицкий ястреб", где публиковались материалы антиукраинского толка.