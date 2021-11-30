В Швеции женщину-трансгендера впервые назначили министром

51-летняя Килблом будет отвечать за образование.

В Швеции женщину-трансгендера впервые назначили министром
Лина Аксельссон Килблом
Фото: facebook.com/linaaxelssonkihlblom

Новым министром образования Швеции назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом. Она стала первым трансгендером-чиновником в стране.

Об этом сообщает шведское издание Expressen.

51-летняя Килблом раньше была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере.

В 2015 году она призналась, что стала трансгендером.

Лина Аксельссон Килблом также издала автобиографическую книгу «"А теперь я тебе нравлюсь?" Рассказ об идентичности». В ней она раскрывает тему страха быть отвергнутым, высмеянным и непринятым.

На должность Килблом назначила первая в истории Швеции женщина-премьер, член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

29 ноября парламент Швеции второй раз через неделю поддержал кандидатуру Магдалены Андерссон от социал-демократов на должность премьер-министра. Бывший министер финансов на прошлой неделе победила во время аналогичного голосования, но через несколько часов отказалось от должности после того, как коалиционное правительство развалилось после голосования за бюджет.

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