"Слуга народа" будет настаивать на рассмотрении законопроекта о накопительной пенсии, – Шуляк

Также партия хочет вынести на рассмотрение проекты о жестком наказании за коррупцию в ВСУ и о повышении зарплат педагогам.

Партия "Слуга народа" собирается внести на рассмотрение парламента по меньшей мере три законопроекта из предвыборной программы, которые не были реализованы. Ожидается, что "слуги" будут голосовать за них всем составом депутатской фракции, сообщила новая глава политсилы Елена Шуляк в интервью LB.ua.

Первый такой законопроект – введение жесткого наказания за коррупцию в Вооруженных силах и Минобороны. По словам главы партии, это требование избирателей, которое зафиксировано в программе партии.

"Второе – это то, что мы обещали нашим педагогам: должны быть понятны программы повышения заработной платы. Если на следующий год мы предусмотрели в бюджете повышение заработных плат для работников медицинской системы, то с педагогами не так хорошо. Понятно, что бюджет не может охватить все расходы, которые нужно производить в стране, но стратегическое понимание, программа должна быть", – отметила она.

Третий законопроект – пенсионная реформа, в частности, относительно второго уровня накопительного страхования.

"Есть комитет. В комитете наработан законопроект. Его отправили на повторное первое чтение. Переделали, согласовали с Министерством финансов, со всеми стейкхолдерами, кто имеет отношение к этой реформе. Но он не рассматривается комитетом, не выносится в зал. Конечно, комитет сложный – там и представители «Батькивщины», и Наталья Королевская из ОПЗЖ. Конечно, у оппозиции всегда будет свое видение таких чувствительных социальных тем. Но если у нас в программе зафиксировано принятие пенсионной реформы, или «второй пенсии», нужно к ней более решительно идти. Если нужно – убеждать фракцию. Если нужно – работать на уровне комитета или правительства. Я хотела бы, чтобы мы этот процесс интенсифицировали", – сообщила Елена Шуляк.

Законопроект о накопительном уровне пенсионного страхования был отправлен на повторное первое чтение в апреле этого года.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что именно из-за отсутствия накопительного уровня у украинцев такие низкие пенсии. По его словам, начало внедрения этого уровня будет за счет государства.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу. "Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", – заявил он.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления на пенсию). Сейчас действует только солидарная система и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит по прогнозам 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.