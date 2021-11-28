Германия призвала США воздержаться от санкций против "Северного потока-2", - Axios

В засекреченном документе утверждается, что "Северный поток-2" "не представляет угрозы для Украины.

Правительство Германии призвало членов Конгресса Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток" 2", утверждая, что это "ослабит" доверие к США и "в конечном итоге повредит трансатлантическому единству".

Об этом пишет американское издание Axios.

Вв конфиденциальном документе, которое посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится, что Германия "полна решимости" достичь двусторонних договоренностей с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время страна планирует удерживать РоSSийскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.

"Документ обозначен как "непубличный", являющийся распространенной практикой в закрытых дискуссиях, в которых стороны прямо говорят о своих политических позициях", - поясняет Axios

В документе от 19 ноября, обозначенном как "секретный", изложены шаги Германии национальном уровне, включая "решительные публичные заявления", осуждающие поведение РоSSии; "оценку" приостановки будущих политических встреч; пересмотр "возможных" ограничений по поводу будущих роSSийских проектов по ископаемому топливу, не включая "Северный поток-2".

На уровне ЕС в документе говорится, что Германия "активно участвует в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер", не вдаваясь в дальнейшие детали.

В документе утверждается, что "Северный поток-2" "не представляет угрозы для Украины, пока будет обеспечен разумный транзит газа". Также посольство ФРГ ссылается на потенциальные санкции по этому газопроводу как "победу Путина", поскольку они "разделяют западных союзников".

Представитель Государственного департамента США , комментируя документ для Axios, заявил, что сохранение союзнических отношений с Германией и защита интересов Украины не противоречат друг другу.

"Мы делаем и то и другое наиболее эффективным способом", - заявил чиновник.

Ранее американское издание Foreign Policy написало, что Администрация Байдена пыталась отменить санкции против "Северного потока-2". В публикации говорилось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие чиновники администрации Байдена на прошлой неделе лично обращались по телефону к некоторым американским сенаторам, однако этим вызвали гнев республиканцев в Конгрессе.

Палата представителей уже приняла законопроект об оборонном бюджете, в котором прописаны санкции против газопровода, а в версии Сената есть четыре санкционных поправки. Помощник одного из конгрессменов заявил, что сотрудники администрации Байдена предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником в ответ на действия Запада, если РоSSия вторгнется в Украину. Газопровод будет поставлять топливо из РоSSии непосредственно в Германию, минуя Украину, что нанесет последний значительный ущерб.

Напомним, 23 ноября Минфин США ввел санкции в отношении роSSийской компании и двух судов из-за "Северного потока-2". При этом США не включили в санкционный список судно Blue Ship, поскольку оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии.

По данным CNN, США рассматривают введение новых санкций против РоSSии, включая Путина в случае вторжения в Украину.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.