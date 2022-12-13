Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – Axios

Надання балістичних ракет Росії може спровокувати нові масовані обстріли по містах України з боку агресора і вже зараз міжнародна спільнота намагається перешкодити цьому шляхом санкцій проти Тегерану. Але іранська влада шукає будь-які способи, аби уникнути покарання за допомогу Кремлю. Зокрема, щоб не порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН , яка забороняє постачати іншим країнам ракети великої дальності, їх планують модифікувати, обмеживши характеристики. Про це повідомляє ізраїльське видання Axios .

За інформацією джерела, в Ірані побоюються втілення в життя механізму “зворотного удару” санкціями, який зафіксовано у резолюції Радбезу ООН № 2231 від 2015 року. У ній йдеться, що інші країни не мають права передавати або отримувати від Ірану ракети або дрони, дальність дії яких сягає понад 300 км. В першу чергу йдеться про ракетний комплекс Fateh-110, який має такі характеристики. Для того, щоб не порушувати резолюцію при постачанні зброї Росії, іранці планують модифікувати його таким чином, щоб зменшити дальність польоту ракет.