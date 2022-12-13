Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – Axios

Тегеран намагається уникнути санкцій ООН, які передбачені за торгівлю ракетами та БПЛА великої дальності, інформує ZN.ua.

Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – Axios
© Getty Images

Надання балістичних ракет Росії може спровокувати нові масовані обстріли по містах України з боку агресора і вже зараз міжнародна спільнота намагається перешкодити цьому шляхом санкцій проти Тегерану. Але іранська влада шукає будь-які способи, аби уникнути покарання за допомогу Кремлю. Зокрема, щоб не порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка забороняє постачати іншим країнам ракети великої дальності, їх планують модифікувати, обмеживши характеристики. Про це повідомляє ізраїльське видання Axios.

За інформацією джерела, в Ірані побоюються втілення в життя механізму “зворотного удару” санкціями, який зафіксовано у резолюції Радбезу ООН № 2231 від 2015 року. У ній йдеться, що інші країни не мають права передавати або отримувати від Ірану ракети або дрони, дальність дії яких сягає понад 300 км. В першу чергу йдеться про ракетний комплекс Fateh-110, який має такі характеристики. Для того, щоб не порушувати резолюцію при постачанні зброї Росії, іранці планують модифікувати його таким чином, щоб зменшити дальність польоту ракет.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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