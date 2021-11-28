Бутусов отреагировал на возбуждение против него уголовного дела

Украинский журналист Юрий Бутусов считает возбуждение против него уголовного дела по факту публикации видео в фейсбуке местью президента Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента именно я обнародовал видео из Байрактара и тем самым повлек смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал). Выстрел из пушки, который был когда-то сделан, это теперь повод для эскалации, хотя я и написал, что это было давно", - написал Бутусов в соцсети.

Журналист напомнил, что это он задал вопрос, не стыдно ли Зеленскому держать у себя роSSийского агента Демченко.

"...и услышали, что роSSийский агент Руслан Демченко – полезный руководитель, хоть и возглавляет все разведслужбы Украины вопреки закону о люстрации. Власть подозревает, что я куда-то из пушки мог попасть по роSSийским оккупантам, и тем самым это я развязал войну! А я думаю, почему бы это «положительные блоггеры» мне как под копирку утром пишут, что это же я как пореченков стреляю - то есть приравняли роSSийского террориста к гражданину Украины. А это такая медийная подготовка, как видим, для уголовного дела", – объяснил Бутусов.

По его словам, ДБР в Офисе президента контролирует "один из руководителей уничтожения протестов на Майдане – Олег Татаров, верный кадр Андрея Портнова и Андрея Ермака".

"На восьмую годовщину разгона Майдана 29 ноября 2013 года Татаров и Ермак сделали блестящий подарок роSSийской пропаганде - пытаются осудить журналиста, который писал о Майдане и войне с первого дня. Интересы Зеленского по моему делу полностью совпали с интересами Портнова, Татарова, роSSийской пропаганды и их агентуры в Украине. Думаю, что теперь координация действий Офиса президента, силовиков и роSSийского влияния может считаться доказанной", – написал журналист.

Бутусов заверил, что не собирается куда-то уезжать из страны.

"Я останусь здесь, где я вышел на Майдан восемь лет назад. Там не было Зеленского, не было Ермака, а Татаров и Портнов там был одним из координаторов. Что ж, те, кто меня заказал теперь известны для всех. Теперь русское влияние в Украине каждый гражданин наглядно увидит… Все, что я говорил о роSSийской агентуре в окружении Зеленского – чистая правда, и я это могу доказать, а тексты и дела которыми Офис (президента – ред.) пытается меня закрыть – это системная ложь в интересах нашего врага ", – резюмировал Бутусов.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило дело против Бутусова после того, как журналист выложил в сеть видео, на котором стреляет из 152-мм гаубицы. В ДБР сообщили, что, по предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество должно получить "полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки".

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обнародовала заявление, в котором категорически осудила публикацию любых материалов, "которые могут поставить под угрозу процесс мирного урегулирования, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины".

Там считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои Вооруженные Силы.

26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.

Кроме того, глава государства обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео из Bayraktar.

Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.