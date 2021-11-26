Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер

По словам журналиста, Банковая не имеет доказательств причастности к мятежу Ахметова , но об олигархе вспоминают четыре вероятных участника переворота.

Государственный переворот, о котором сегодня вспоминал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона планировали сотрудник ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков МВД Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер со ссылкой на источники, близкие президенту Зеленскому.

"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три базирующихся в Крыму перебежчика МВД Украины", - написал он.

??NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine\'s Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

По словам источника, на который ссылается Миллер, записи проверяли в течение двух дней и смогли подтвердить их подлинность.

"Источник, близкий к Зеленскому, объяснил, что доказательства, которые имеет Украина, не свидетельствуют о прямой причастности олигарха Рината Ахметова, но о нем вспоминают четыре вероятных участника переворота, которые говорят, что им "нужно быть готовыми переехать (на подконтрольную Киеву территорию Украины) ” – ред.) и работать с Ахметовым", - написал Миллер.

По словам источника, офицер ФСБ, "ведущий шоу", идентифицирован как Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым.

Миллер уточнил, что Василий Грицак, скорее всего, бывший заместитель главы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД , сбежавший из Украины во время революции Евромайдана в феврале 2014 года.

"Специфика сговора о перевороте остается несколько непонятной, поскольку я не слышал полной стенограммы или оригинального аудио. Но то, что я услышал, не звучало как придирчивый и хорошо продуманный план. Дестабилизируя Украину изнутри, эксплуатируя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым "она (РоSSия - ред.) собиралась использовать протест, запланированный на 1 декабря, как прикрытие. Похоже, идея заключалась в том, чтобы привлечь людей Ахметова. Но неясно, произошло ли это", - написал Миллер.

Журналист также назвал причину, почему Зеленский публично объявил о сговоре с целью государственного переворота и назвал имя Ахметова. По словам приближенного к президенту источника, Зеленский "старается договориться о прекращении огня" с олигархом, с которым он сцепился, проводя антиолигархическую политику.

Напомним, что во время сегодняшнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготавливаемой при участии россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.

"У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиарды долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил Зеленский.

В разговорах, перехваченных разведкой, говорится, что украинское общество якобы готово к новой революции, а "Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота - смены действующего президента".

Зеленский подчеркнул, что не владеет информацией, знает ли сам Ахметов об этом.