Бурба предлагал украсть формулу вакцины от ковида и сам слил в СМИ данные об операции по "вагнеровцам", - Зеленский

Президент говорит, что Бурба не счел нужным сообщать Эрдогану о планах принудительно посадить в Украине самолет "Турецких авиалиний" с наемниками на борту.

Президент Владимир Зеленский считает, что бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба втягивал Украину в скандал с Турцией, когда предлагал посадить самолет Turkish Airlines с наемниками "Вагнера" в Украине и не предупредить об этом Реджепа Эрдогана.

Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции. Президент также рассказал о ходе его общения с Бурбой перед операцией с роSSийскими наемниками.

"Господин Бурба информирован... он решил сохранить свое место. Он знал, что я хочу, чтобы он был уволен. Тогда господин Бурба первый шаг сделал - он принес какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию о ковиде, кто придумал формулу ковида и формулу вакцины. Он назвал мне эту страну. Предложил передать эту информацию РоSSии или китайским коллегам. Это была операция под названием Бурба, уверен, что от товарища Пети. Почему? Потому что у нас только тогда начались отношения с США , мощный появился партнер - Турция, – заявил Зеленский.

Он сказал, что спросил Бурбу: "Вы считаете, что я могу дать информацию?".

"Он обвинил в том, что кто-то распространяет ковид. Ну вы понимаете, мы ведь не идиоты. Он мне предложил это передать и публично об этом сказать. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно ясно, что товарищ просто хочет какую-то торпеду пустить, как говорят разведчики. Это просто авантюрист и аферист", – добавил президент.

Зеленский отметил, что этой информации уже полтора года, и он до последнего не хотел так говорить о Бурбе.

"Но когда он уволен... Он мелкий человек, который делает ремонт за 11 млн, СБУшник, блокировавший это все (транспорт на Майдане, – Ред.), предлагает мне ковид...Я сделал выводы и хотел человека уволить. После этого появляется, и это естественно, Петр Алексеевич, который хотел раскола наших отношений с США , конечно, передал я медикам все эти формулы, они сказали, что это ноль", – заявил он.

Зеленский добавил, что после этого Бурба пришел к нему по спецоперации по "вагнеровцам".

"И рассказывает, что он предлагает. У меня был один вопрос, я задал его: "Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать?" Нет. Я не хочу вдаваться в детали, что я не верю, что это наша операция. У меня ощущение, что нас втягивают, я говорю: "Вот самолет, вылетающий из Минска Турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, больше 100 человек. А вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине. А если боевики захватят самолет – может быть?". Он отвечает – может. А я говорю: "А может быть, что они заберут этот самолет и все погибнут?". А он: "Даже лучше. Мы будем обвинять в этом других", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сказал тогда, что это не украинская операция, она не будет продолжена, но он, как президент, готов акцептовать все операции, и эту, если все будет детально просчитано, и люди не пострадают. Зеленский считает, что у Бурбы была цель втянуть его в огромный скандал с Эрдоганом, и президент Турции нам бы этого никогда не простил.

"Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я говорил - мы не проводили эту операцию, нас втянули. Потому что автобусом они заехали в Минск, их поселили в резиденцию или санаторий у Лукашенко. И когда он понял, что его идеи были "хлопнуты" Россией , он решил слить эту информацию в СМИ ", – заявил президент.

Относительно того, что это глава Офиса президента Андрей Ермак дал "отмашку" перенести спецоперацию, Зеленский сказал, что у него нет таких полномочий.

Напомним, 17 ноября было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

Наемники приехали из РФ в Беларусь на автобусе, там их поселили в санаторий на время ожидания рейса "Турецких авиалиний". Самолет проходил бы воздушное пространство Украины, и здесь его должны были принудительно приземлить и задержать боевиков.

Расследователи побеседовали с экс-разведчиками, руководителями спецоперации и даже самими наемниками, но узнать позицию Офиса президента, после визита в который операцию было решено перенести, не удалось.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной переноса спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБшники, убежденные, что наемников отправили для свержения власти Александра Лукашенко.

Каким образом белорусские спецслужбы узнали о том, что к ним заехали "вагнеровцы", установить расследователям точно не удалось.

Расследование также подтвердило, что и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак были в курсе планов украинских спецслужб выманить наемников и задержать их.

В ответ на уже обнародованное расследование в Офисе президента сообщили, что Ермак не мог сорвать спецоперацию по "вагнеровцам", поскольку не имеет контроля над разведкой.

Экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", посвященном расследованию, заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака, но это якобы было указание самого президента.