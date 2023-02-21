Філіппіни підтримують українську «формулу миру»

Міністр закордонних справ Філіппін Енріке Манало, після переговорів у Берліні з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, заявив, що країна схвально ставиться до «формули миру» запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Укрінформ.

«Наша позиція чітка: Філіппіни підтримують усі пропозиції, які можуть привести до мирного вирішення, і які, зрозуміло, є прийнятними для обох сторін, звісно, для України», – зазначив Манало.

Він повідомив, що його країна чітко підтримує верховенство права у міжнародних відносинах і принцип недоторканності кордонів. Він нагадав, що Філіппіни підтримують усі резолюції ООН , які наголошують на суверенітеті, територіальній цілісності та політичній незалежності України.

Міністр додав, що свою підтримку та готовність зробити внесок у пошук мирного вирішення висловив нещодавно українському лідеру і президент Філіппін.