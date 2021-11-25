Словакия вводит двухнедельный карантин из-за всплеска COVID-19

На днях количество выявленных случаев болезни за сутки впервые превысило 10 тыс. человек.

Правительство Словакии в среду приняло решение о введении двухнедельного национального карантина на фоне рекордного всплеска заболеваний COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующие ограничения вступают в силу в четверг, 25 ноября, и будут направлены на всех – как невакцинированных, так и вакцинированных.

В условиях карантина люди могут покидать свои дома только по определенным причинам. Это, в частности, покупка товаров первой необходимости в ближайших к домам магазинах, поездка на работу и учебу, вакцинация, тестирование на коронавирус или лечение.

Невакцинированным людям нужно будет пройти тестирование, чтобы выйти на работу, если они не поправились от COVID-19. Если работа из дома невозможна, людям нужно иметь документ от работодателя о том, где находится их рабочее место с подробной информацией о рабочем времени.

Выгуливать собаку разрешается в пределах 500 метров (ярдов) от жилья людей.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер назвал это мероприятие "неизбежным". Его успех "зависит от каждого гражданина", сказал он.

Школы на время карантина закрывать не будут, но школьники и студенты будут проходить тестирование на регулярной основе. Они тоже должны будут носить защитные маски в школах.

Министерство здравоохранения Словакии сообщило, что количество зараженных за сутки впервые превысило 10 тыс. человек – во вторник коронавирус подтвердили у 10 315 человек. Это на 1000 больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный в пятницу.

Уровень вакцинации в Словакии – 45,7% – один из самых низких в Европейском Союзе.

В общей сложности в Словакии зарегистрировано 631 738 случаев вируса, 14 056 человек умерли.