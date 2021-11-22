Порошенко призывает Запад во главе с США предоставить Украине больше летального оборонительного оружия, - Politico

По мнению экс-президента, непредоставление оружия «повысит вероятность» того, что Путин начнет второе крупное вторжение в Украину.

Порошенко призывает Запад во главе с США предоставить Украине больше летального оборонительного оружия, - Politico
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Петр Порошенко во время Международной конференции безопасности в Галифаксе призвал союзников предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения. Об этом пишет в аналитической статье о результатах форума в Галифаксе влиятельное американское издание Politico.

«Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в интервью, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше «летального оборонительного оружия», добиваться того, чтобы Украина стала членом НАТО. А также изменить свою позицию по газопроводу «Северный поток-2» и усилить санкции для Москвы», – пишет издание.

«Если США и их союзники не сделают этих шагов, это «повысит вероятность» того, что Путин начнет второе большое вторжение в Украину, – предостерегает Порошенко.

Напомним, Международная конференция безопасности состоялась 20 ноября в Канаде. Форум безопасности в Галифаксе – это ведущая международная площадка в Северной Америке для обсуждения наиболее важных вызовов безопасности в мире.

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