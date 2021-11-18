Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, - Ляшко

Глава Минздрава напомнил о необходимости прохождения полного курса вакцинации.

Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил украинцам о необходимости прохождения полного курса вакцинации против коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

По данным Минздрава, вторую дозу прививки не получили более 600 тысяч украинцев.

"Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости полного курса вакцинации. Только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь. Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли получить вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу - не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививок или центр вакцинации", - отметил Ляшко.

Он также обратился к семейным врачам.

"Пожалуйста, активнее общайтесь с людьми, с которыми подписали декларации. Напоминайте им о необходимости вакцинироваться и получить вторую дозу в ближайшее время", подчеркнул министр.

Напомним, по состоянию на 17 ноября в Украине было сделано более 21 миллиона прививок против ковида. Полный курс вакцинации прошли 8,8 млн. украинцев.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение "Дия". Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины.

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